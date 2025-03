5 persone che potrebbero gestire Tesla meglio di Elon Musk

L’azienda di auto elettriche sta attraversando difficoltà a causa del crescente sentimento anti-Musk, che ha scatenato boicottaggi e proteste. Non è molto probabile, ma chi potrebbe prendere il suo posto se Musk decidesse di rinunciare al ruolo di ceo, o meglio, di “TechnoKing”?

————————————

Elon Musk gestisce sei aziende, ognuna delle quali ha un valore superiore a un miliardo di dollari, e da gennaio è anche alla guida di DOGE e degli sforzi del presidente Trump per ridimensionare radicalmente il governo federale. Come fa a trovare il tempo per tutto? La risposta breve è: non lo fa. In alcune delle sue aziende ha luogotenenti fedeli e competenti, come la presidente e COO di SpaceX, Gwynne Shotwell, che si occupa della gestione quotidiana. Ma questo non vale per Tesla, il produttore di veicoli elettrici quotato in borsa con una capitalizzazione di mercato di 770 miliardi di dollari, che è stato l’asset di maggior valore di Musk (anche se ora SpaceX potrebbe valere di più).

Se Musk si dimettesse da ceo di Tesla

È altamente improbabile, ma se la persona più ricca del mondo decidesse improvvisamente di lasciare il ruolo di ceo dell’azienda di veicoli elettrici, non ci sarebbe un successore ovvio per guidare la società in questo momento delicato. Le vendite sono in calo, il vantaggio tecnologico nei veicoli elettrici è minacciato dai concorrenti cinesi come BYD e Tesla è in ritardo rispetto a Waymo nel settore emergente dei robotaxi.

Come Tesla stessa dichiara nei documenti depositati presso la SEC: “Siamo fortemente dipendenti dai servizi di Elon Musk, Technoking di Tesla e nostro amministratore delegato. Sebbene il signor Musk dedichi molto tempo a Tesla e sia altamente attivo nella nostra gestione, non le dedica tutta la sua attenzione e il suo tempo”.

Chi potrebbe prendere il posto di Musk

Se si dimettesse, il crollo delle azioni Tesla sarebbe ancora più grave del calo del 50% registrato negli ultimi mesi. Gran parte del valore dell’azienda—molto più grande di qualsiasi altro produttore automobilistico e 118 volte i suoi utili—è legato alla figura di Musk come visionario del business. “Musk è Tesla e Tesla è Musk”, ha dichiarato a Forbes Dan Ives, analista di Tesla presso Wedbush. “Chiunque altro cambierebbe completamente la storia.”

Quindi, chi potrebbe prendere il comando se il consiglio di amministrazione di Tesla decidesse di intervenire e costringerlo a dimettersi da ceo? Chi ha le competenze, l’esperienza e il carattere necessari per guidare la transizione di Tesla verso l’azienda di intelligenza artificiale e robotica che Musk immagina?

Le grandi aziende pubbliche di solito dispongono di una solida lista di candidati interni alla posizione di ceo, manager che hanno già dimostrato di essere all’altezza del compito e che sono noti agli investitori e agli analisti. Questo non è il caso di Tesla, che Musk ha dominato profondamente nei suoi 17 anni come ceo e principale azionista da quando vi ha investito.

In effetti, l’azienda non ha un presidente, un coo o un evp e, a parte il cfo, il dirigente di grado più alto sotto Musk è un unico vicepresidente senior. Il bacino di potenziali successori è molto più ristretto rispetto a qualsiasi altra grande azienda automobilistica, manifatturiera o tecnologica—anche perché Musk ha allontanato talenti come Jerome Guillen, ex presidente delle operazioni automobilistiche, o Doug Fields, un famoso ingegnere di Apple che è stato determinante per il lancio sul mercato della Model Y e della Model 3, i modelli di maggior successo di Tesla.

Tuttavia, ci sono cinque persone che hanno le qualità per essere candidati credibili alla successione—senza il trolling sui social media, l’esuberanza e la dipendenza dall’attenzione per cui Musk è noto.

I 5 candidati credibili come ceo di Tesla

JB Straubel

Dopo Musk stesso, nessun altro individuo sembra più adatto a guidare Tesla di JB Straubel, attualmente ceo e cofondatore della Redwood Materials, azienda specializzata nel riciclo di batterie e nella produzione di componenti, nonché membro del cda di Tesla.

Musk lo ha coinvolto come cofondatore nel 2004, e Straubel è stato cto di Tesla fino al 2019, supervisionando lo sviluppo dei motori elettrici e delle batterie nei primi anni dell’azienda e avviando la gigantesca Gigafactory di batterie in Nevada. Essendo uno dei cinque cofondatori di Tesla e membro del consiglio dal 2023, Straubel, 49 anni, conosce a fondo la storia e ogni aspetto operativo dell’azienda.

Sebbene lui e Musk abbiano legato inizialmente nel 2003 per il comune interesse verso i veicoli elettrici, hanno personalità molto diverse. Mentre Musk è loquace e incline a dichiarazioni esagerate, Straubel, laureato in ingegneria a Stanford, è più riservato, calmo e ama discutere dei dettagli della scienza dei materiali per batterie.

“È perfetto” per il ruolo di ceo di Tesla, ha dichiarato Ross Gerber, CEO di Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, che ha pubblicamente sostenuto le dimissioni di Musk. “Le azioni salirebbero alle stelle.”

Tom Zhu

Tom Zhu, l’unico vicepresidente senior di Tesla, è il massimo dirigente del costruttore automobilistico per le operazioni nel settore automotive al di sotto di Musk e ha sede in Cina. È anche diventato di fatto il coo dell’azienda, soprattutto da quando Musk dedica meno tempo alla gestione di Tesla.

Zhu, 44 anni, ha dimostrato la sua importanza supervisionando la costruzione e la gestione della fabbrica di Shanghai, diventata cruciale per la redditività di Tesla dal 2020. È entrato in azienda nel 2014 dopo diversi anni in vari ruoli presso Kaibo Engineering Group, una società cinese di ingegneria civile. Il successo di Zhu nel guidare le operazioni cinesi di Tesla e la sua conoscenza approfondita di quel mercato, inclusa l’ampia rete di fornitori di veicoli elettrici, rimarranno risorse fondamentali per l’azienda nella sua sfida per restare competitiva e redditizia. Tutto ciò lo rende anche un candidato forte per la successione di Musk.

Tuttavia, secondo persone vicine alla questione, non sembra che il ruolo di ceo di Tesla interessi particolarmente a Straubel, il quale è più concentrato sulla crescita di Redwood. Non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Nato in Cina, con una laurea presso l’Auckland University of Technology in Nuova Zelanda e un MBA alla Duke University, Zhu è uno dei soli tre dirigenti presenti sul sito ufficiale di Tesla, insieme a Musk e al cfo Vaibhav Taneja. Per un breve periodo si è trasferito negli Stati Uniti per aiutare ad avviare la Gigafactory di Austin, ma l’anno scorso è stato rimandato in Cina per rafforzare le operazioni aziendali nel paese.

A detta di tutti, è un manager efficace e un vero stacanovista, proprio come piace a Musk, anche se ha mantenuto un profilo pubblico molto basso e non è particolarmente noto agli investitori. Zhu non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Stella Li

Al di fuori dell’entourage di Tesla, Stella Li, vicepresidente esecutiva del colosso automobilistico e delle batterie BYD e responsabile delle operazioni nelle Americhe, sarebbe un’alternativa convincente a Musk.

Li, 55 anni, ha avuto un ruolo chiave nell’espansione internazionale del business automobilistico di BYD, in particolare nell’America Latina, un mercato in forte crescita. È una figura nota agli analisti e agli investitori statunitensi ed è stata inclusa in liste prestigiose come il Time 100 Climate Leaders e il premio World Car Person of the Year.

Laureata all’Università Fudan in Cina, ha scalato i ruoli di BYD sin dal suo ingresso nel 1996 come responsabile marketing, un anno dopo la fondazione dell’azienda, fino a diventare una delle sue principali dirigenti. Con base a Los Angeles da oltre un decennio, Li è una speaker carismatica e dinamica, spesso presente ai convegni internazionali sui veicoli elettrici e sul clima.

Sebbene arriverebbe in Tesla come outsider, BYD è già uno dei fornitori di batterie dell’azienda in Cina. I suoi legami con BYD e la sua conoscenza approfondita del mercato cinese sarebbero di grande beneficio per Tesla, soprattutto in un momento in cui BYD si prepara a lanciare il suo sistema di assistenza alla guida “God’s Eye”–un concorrente del Full Self-Driving di Tesla–come dotazione standard sui suoi veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Li non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

John Krafcik

John Krafcik, ex ceo di Waymo, ha un curriculum che lo rende sorprendentemente adatto alle competenze necessarie per guidare Tesla.

Oltre ad aver diretto l’unità di Alphabet Inc. per oltre sei anni, guidandola nella trasformazione da un semplice programma di ricerca e sviluppo a un servizio di mobilità redditizio, attualmente fa parte del consiglio di amministrazione di Rivian, rivale di Tesla, e della tedesca Daimler Truck.

Ingegnere formato a Stanford con un Mba al Mit, Krafcik, 63 anni, è stato uno dei primi ingegneri assunti nel 1984 alla NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.), lo stabilimento in joint venture tra Toyota e General Motors a Fremont, in California. (Toyota lo ha poi venduto a Tesla nel 2010, ed è diventato il più grande impianto di produzione di veicoli dell’azienda negli Stati Uniti.) Successivamente, è entrato in Ford, dove è arrivato al ruolo di capo ingegnere, prima di passare a Hyundai Motor, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli per il mercato statunitense. Alla fine, è diventato ceo di Hyundai negli Stati Uniti, supervisionando un boom di vendite durato cinque anni.

Anche se è un outsider rispetto a Tesla, Krafcik è ben noto agli investitori, alle aziende automobilistiche e ai fornitori globali di componenti, oltre ad avere relazioni con i produttori cinesi grazie alla sua esperienza in Waymo. Il suo background in ingegneria automobilistica, produzione, sviluppo prodotti e marketing, oltre alla sua esperienza nei robotaxi, lo rende un candidato che copre molte delle aree strategiche per Tesla. Krafcik ha rifiutato di commentare.

José Muñoz

Dato che ha appena iniziato un nuovo incarico quest’anno come ceo di Hyundai Motor, José Muñoz è un candidato meno probabile per il ruolo di vertice in Tesla, ma il suo curriculum lo rende un’opzione esterna intrigante.

Diventare il primo non coreano a guidare Hyundai–e anche il primo ceo al di fuori della famiglia fondatrice Chung–è un traguardo significativo. Prima del suo ruolo attuale, Muñoz, 59 anni, è stato coo globale della casa automobilistica, dopo 15 anni in Nissan, dove ha ricoperto il ruolo di chief performance officer e presidente delle operazioni in Nord America. Il suo percorso professionale include anche un’esperienza di cinque anni nella divisione europea di Toyota.

Al di fuori della Cina, Hyundai, insieme alla sua affiliata Kia Motors, si è affermata come uno dei concorrenti in più rapida crescita di Tesla nel settore dei veicoli elettrici, lanciando diversi nuovi modelli accessibili negli Stati Uniti e in altri mercati negli ultimi anni. Questo mese, Hyundai inaugura il suo nuovo stabilimento “Metaplant” in Georgia, dove produrrà veicoli elettrici, ibridi plug-in e ibridi, oltre a batterie, adattandosi alla domanda del mercato. Una versione della hatchback Ioniq 5 costruita in questo stabilimento diventerà anche un elemento chiave della flotta di robotaxi elettrici di Waymo.

“Sono molto felice in Hyundai!” ha detto Muñoz a Forbes.

E mentre Musk è noto per presentarsi come uno scienziato, in realtà non lo è. Muñoz, invece, ha un dottorato in ingegneria nucleare presso l’Universidad Politécnica de Madrid, oltre a un MBA.

Qualsiasi di queste persone sarebbe un solido ceo per Tesla. Tuttavia, anche se Musk rinunciasse a quel ruolo, dovrebbero comunque fare i conti con la sua enorme influenza sull’azienda, sia come principale azionista che come membro del consiglio di amministrazione, rendendo il lavoro potenzialmente meno attraente per i migliori candidati. E mentre Gerber ritiene che Tesla trarrebbe beneficio da una nuova leadership, non è ottimista sul fatto che ciò accadrà.

“Il consiglio di amministrazione non ha fatto nulla per proteggere l’azienda da Elon. Non c’è un Tim Cook. Non c’è un numero 2,” ha detto. “Se solo scegliessero qualcuno competente, sarebbe una grande vittoria per tutti. Ma ormai è solo una questione di ego per Elon.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .