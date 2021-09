Come il boom delle auto elettriche ha reso miliardario un ingegnere chimico coreano

Sull’onda del crescente entusiasmo per i veicoli elettrici, le azioni dell’azienda chimica coreana Chunbo sono salite quasi del 40% dall’inizio dell’anno. Una crescita che ha reso miliardario il fondatore e co-ceo della società, Lee Sang-ryul.

Lee, che compirà 60 anni il mese prossimo, è il principale azionista di Chunbo: la sua quota è vicina al 34%. Sua moglie, Seo Ja-won, che è l’altra co-ceo, possiede il 10% circa, mentre le loro due figlie – Lee Seul-ji e Lee Hyun-ji – hanno un 5% a testa. Forbes stima il patrimonio di Lee, di sua moglie e delle due figlie in 1,2 miliardi di dollari.

Chunbo ha sede a Chungju, nella Corea centrale, e realizza prodotti chimici per le batterie agli ioni di litio che alimentano i veicoli elettrici. La società afferma che i suoi additivi allungano la vita delle batterie e prevengono l’eccesso di carica. Tra i suoi clienti ci sono il produttore cinese di batterie Contemporary amperex technology (Catl) e Samsung sdi, il braccio dedicato alle batterie del conglomerato Samsung. Chunbo, fondata nel 1997 con il nome di Chunbo fine chem, realizza anche prodotti chimici per display, medicinali e semiconduttori.

La società ha dichiarato che le entrate sono aumentate del 15% nel 2020 e hanno raggiunto i 155,5 miliardi di won (131,7 milioni di dollari), mentre l’utile netto è salito del 19% e ha toccato i 27,4 miliardi di won (23,2 milioni di dollari). Chunbo prevede per quest’anno un fatturato di 250 miliardi di won (214 milioni di dollari), il 70% del quale frutto del business delle batterie.

All’inizio del 2019 Chunbo si è quotata al Kosdaq, l’indice tecnologico della Borsa coreana, e ha raccolto 100 miliardi di won (circa 86 milioni di dollari) per espandere la capacità produttiva e per compiere ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Nello stesso anno, l’azienda è entrata tra i Best under a billion di Forbes Asia, una lista annuale che mette in risalto 200 società quotate ad alte performance e di piccole o medie dimensioni della regione Asia Pacifico.

Prima di dare vita a Chunbo, Lee è stato head of development dell’azienda di prodotti per la pulizia Hanvit chemical e ha lavorato in un laboratorio di Dong yang chemical (oggi Oci). Ha ottenuto un master in ingegneria chimica all’università Hanyang di Seul e una laurea di primo livello all’Università nazionale di scienza e tecnologia di Seul.

Altri miliardari di tutto il mondo hanno visto lievitare i loro patrimoni grazie al boom dei veicoli elettrici, favorito da regolazioni più stringenti sulle emissioni delle automobili a livello globale. A gennaio, l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha soffiato per un breve periodo il titolo di persona più ricca del mondo al fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ed è ora al secondo posto nella classifica in tempo reale dei miliardari. E il valore delle azioni di Catl è più che raddoppiato nel 2021, tanto da catapultare il fondatore, Robin Zeng, al numero 52 della graduatoria dei più ricchi al mondo, dal 139 dello scorso anno.