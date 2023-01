Apple sotto i $ 2.000 miliardi di capitalizzazione per la prima volta in 19 mesi

Il primo giorno di negoziazione del 2023 non è stato molto gradito alle azioni di Apple e Tesla. Gli investitori si sono inaspriti sulle previsioni di una potenziale crescita illimitata per le due società di Wall Street, per la loro storia di innovazione e solidi profitti.

Fatti principali

Le azioni Apple sono scese fino al 4,4% a 124,17 dollari, martedì, dopo che la società avrebbe ordinato ai produttori asiatici di rallentare la produzione di alcuni dei prodotti dell’azienda a causa dell’indebolimento della domanda in un contesto macroeconomico globale debole. Ha poi recuperato leggermente per chiudere in ribasso del 3,7% a 125,07 dollari.

Questa è la chiusura più bassa di Apple dal giugno 2021. La capitalizzazione di mercato del gigante tecnologico è ora scesa a $ 1.99o miliardi, per la prima volta sotto i $ 2.000 miliardi in 19 mesi.

Le azioni Tesla sono crollate fino al 15% a $ 104,64 dopo che le ultime consegne trimestrali di veicoli elettrici sono state inferiori alle stime degli analisti. Si tratta del prezzo più basso dall’agosto 2020 e un calo di circa il 75% rispetto al suo massimo di $ 410 nel novembre 2021. Nell’ultima seduta ha chiuso, riducendo alcune perdite, a $ 108,10, con un calo del 12,2%.

Questo, secondo i dati di Yahoo Finance, è il peggior calo giornaliero di Tesla dall’8 settembre 2020 e il 16° peggior giorno del titolo dalla sua offerta pubblica iniziale del 2010.

I crolli di Apple e Tesla si sono mossi contro modesti cali per il mercato nel suo complesso, con il Dow Jones Industrial Average, l’S&P 500 e il Nasdaq che sono scesi ciascuno di meno dell’1%.

Background

Apple, che rimane la più grande azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, valeva più di $ 3.000 miliardi lo scorso gennaio, prima che le azioni della società crollassero del 27% nel corso del 2022, l’anno peggiore del mercato dal 2008. La scarsa performance della società di Cupertino era ancora di gran lunga migliore del calo superiore al 50% del 2022 delle azioni di Apple, Meta e Amazon. Il calo di Apple ha in gran parte seguito lo storico selloff tecnologico, sebbene anche il crollo della domanda per l’iPhone 14 e i venti contrari alla produzione in Cina abbiano influenzato il titolo.

A guidare il triste 2022 per le azioni è stato Tesla, che è stato il secondo titolo con le peggiori prestazioni sull’S&P con un calo annuo di oltre il 70%. Tra i fattori che hanno fatto crollare le azioni Tesla c’erano le crescenti preoccupazioni sulla domanda e le impopolari “buffonate” del suo ceo miliardario Elon Musk, che ha venduto $ 22,9 miliardi di azioni Tesla dopo aver accettato di acquistare Twitter per $ 44 miliardi ad aprile. Musk è anche amministratore delegato della società di social media da ottobre, un mandato segnato da polemiche.

Contrarian

L’ultimo rapporto di consegna è semplicemente un “negativo incrementale” per Tesla, come hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs in una nota di lunedì. La banca vede “Tesla ben posizionata per la crescita a lungo termine data la sua posizione dati i costi e full solution leader nella mobilità pulita” e veicoli elettrici. Più in generale, gli analisti hanno previsto che il settore tecnologico guadagnerà circa il 20% nel 2023 dopo lo “spettacolo dell’orrore” dello scorso anno, mentre Apple resta il loro favorito titolo tecnologico.

Fatto sorprendente

Il calo di Tesla martedì è stato il più grande calo di qualsiasi azienda con una capitalizzazione di mercato superiore a $ 20 miliardi.

