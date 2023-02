“La pandemia ha obbligato a ripensare gli investimenti nell’igiene”: l’azienda che ha conquistato il mercato della pulizia professionale

Articolo tratto dal numero di febbraio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

“Stiamo diventando più longevi anche perché viviamo in ambienti più sani, l’igiene ha rappresentato un elemento di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita”. A raccontare l’importanza dell’igiene, l’impatto sulla vita di tutti i giorni e i trend che riguardano questo indispensabile settore industriale è Michele Guida, South East Europe cluster director di Diversey Professional.

Diversey, da due anni quotata in Borsa, è specializzata nelle soluzioni per l’igiene, la prevenzione delle infezioni e la pulizia professionale da un secolo. Conta circa novemila dipendenti dislocati in 96 sedi in tutto il mondo, oltre a 26 stabilimenti di produzione e quattro centri per la ricerca e sviluppo. Guida è laureato in Scienze e tecnologie alimentari ed è in Diversey da 29 anni, dove ha ricoperto ruoli di sempre maggiore responsabilità.

Come è cambiato il mondo del cleaning professionale in questi ultimi anni, anche a livello culturale?

È importante analizzare il cambiamento secondo alcune prospettive: la pandemia ha obbligato a ritrovare un interesse per argomenti dati per scontati o sottovalutati, come la rilevanza degli investimenti in igiene e salute e i conseguenti costi sanitari. Sono cresciute le competenze in materia e si è sviluppato il concetto di sostenibilità, trainante soprattutto da un punto di vista culturale e che di per sé include i concetti di salute e di sicurezza. Il mercato della pulizia professionale in Italia ha registrato nei primi due trimestri del 2022 un trend positivo a doppia cifra su tutte le macro famiglie del comparto rispetto al periodo precedente: macchine, chimici, attrezzature, panni e carta.

Quali sono stati i traguardi più importanti di Diversey dopo la quotazione?

Diversey è diventata un’azienda pubblica all’inizio del 2021, forse in uno dei momenti più complicati degli ultimi 20 anni sia dal punto di vista del contesto geopolitico che da quello degli scenari economici. Pandemia, guerre, carenza di materie prime, problemi relativi alla logistica e ai trasporti hanno reso tutto complesso. Tutte queste sfide rendono ancora più importante il nostro impegno nel campo della sostenibilità. La nostra strategia, ‘Protect. Care. Sustain.’ è pensata per fare di Diversey un fornitore di soluzioni resilienti e sostenibili che si adattano ai problemi globali e mantiene le promesse fatte a clienti, agli investitori e agli altri stakeholder, assicurando totale fiducia ai clienti in tutti i settori in cui opera.

La sostenibilità è un approccio chiave per Diversey, può raccontarci un’iniziativa di particolare successo?

Avete presente le saponette che troviamo negli hotel e usiamo per qualche lavaggio e poi lasciamo in camera? Diversey ha sviluppato il programma Soap For Hope, un’iniziativa che mira a migliorare la vita delle persone nelle comunità locali in cui opera. Diversey offre alle comunità bisognose l’opportunità di guadagnarsi da vivere riciclando il sapone di scarto degli hotel in nuove saponette che vengono distribuite a coloro che vivono in condizioni insalubri e a rischio di infezioni mortali. Il progetto ha finora evitato che quasi seimila tonnellate di sapone finissero in discarica ed è stato introdotto in più di 1.000 hotel di 45 paesi del mondo, migliorando la vita di oltre un milione di persone ogni anno. In virtù di questo impegno, Diversey ha ricevuto il premio Profit with Purpose ai World Sustainability Awards 2022.

Quali progetti ha Diversey Professional Italia, per il prossimo anno e triennio?

All’interno della visione dell’azienda il percorso relativo alla sostenibilità è trainante, anche per quello che riguarda i processi interni. Il periodo di lockdown ha rimesso in discussione convinzioni tradizionali che riguardavano l’intero settore, come il concetto che la relazione fisica fosse indispensabile per l’esecuzione del processo di business. L’utilizzo delle tecnologie ha reso possibile mettere in discussione tutto questo. Il concetto di digital transformation ha coinvolto i processi legati all’assistenza e alle relazioni commerciali. Oggi i nostri tecnici risolvono problemi a centinaia di chilometri di distanza attraverso tecnologie di realtà aumentata, permettendo ai clienti di tornare operativi in pochissimo tempo, evitando danni economici e sanitari. Lo stesso vale per le relazioni commerciali: il nostro obiettivo è aiutare i nostri partner e clienti ad abbassare la carbon footprint e usare soluzioni a basso impatto ambientale. Ad esempio il nostro sistema Clax Advanced, studiato per lavare la biancheria a basse temperature, in un anno consente a un hotel di ridurre l’uso di una risorsa preziosa come l’acqua dell’equivalente di tre piscine olimpiche, oppure soluzioni di prodotti superconcentrati che riducono la carbon footprint del 99,5% sostituendo i prodotti in flaconi con soluzioni in cartuccia.

Quali sono i segmenti industriali e di consumo in cui Diversey Professional Italia vede una crescita più importante nella vendita dei propri prodotti e servizi?

I settori strategici per la divisione professional sono la distribuzione, le imprese di pulizia, la sanità, il retail, la ristorazione e il settore hospitality. In Italia la nostra priorità è estesa anche al mondo delle piscine professionali dove siamo leader indiscussi da molti anni. Abbiamo pianificato la nostra attività in tutti i settori strategici e vogliamo che i nostri partner distributivi continuino ad avere un ruolo primario nel supportare insieme a noi la crescita di Diversey.

Quale cultura aziendale viene promossa in Diversey?

La dimensione delle persone è considerata un asset aziendale ed è un credo condiviso a tutti i livelli. A tale proposito siamo convinti che la diversità sia un elemento di ricchezza. Anche i nostri clienti riconoscono le nostre persone prima ancora dei prodotti, e insieme a loro il contributo che possono dare nel portare soluzioni. Storicamente l’investimento nelle persone è sempre stato importante per Diversey. Negli ultimi anni abbiamo investito ancora di più in sicurezza, formazione e sviluppo dei talenti. Una popolazione più coinvolta produce risultati straordinari.

