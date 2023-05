Come Sidea Group offre consulenza strategica alle aziende con l’intelligenza artificiale

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di maggio 2023 di Forbes Italia. Abbonati

Professionalità, capacità di individuare gli obiettivi di business da conseguire e tracciare la strada per farlo. Una creatività che si manifesta attraverso l’impiego di consulenti qualificati, abituati a lavorare in squadra, in un contesto sinergico e dinamico, ispirandosi a un codice etico e una precisa filosofia d’impresa. Sono gli elementi distintivi di Sidea Group, che si profila come partner per le aziende che vogliono crescere concentrandosi sull’innovazione dell’esperienza cliente e dei processi di marketing grazie a dati, intelligenza artificiale e nuove tecnologie digitali. Si tratta di una società di consulenza strategica e operativa specializzata in Crm Salesforce, subscription management, commerce e digital marketing e sviluppa soluzioni orientate alla customer experience, integrando marketing e tecnologia.

Sidea Group tra le prime 20 società italiane di management consulting

Tra l’altro, dopo il Great Place To Work, per Sidea Group è arrivato un nuovo importante risultato: anche per quest’anno è entrata nell’elenco FT1000 2023 del Financial Times, cioè la classifica delle aziende europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita annuo.

L’elenco fornisce un’istantanea delle società più promettenti d’Europa che hanno vissuto una forte espansione, molte delle quali hanno beneficiato del cambiamento delle richieste delle aziende e dei consumatori anche a seguito della pandemia. Sidea Group si attesta quindi tra le prime 20 società italiane di management consulting, con un tasso di crescita assoluto del 276% e un tasso di crescita annuale del 56%, a meno di dieci anni dalla sua fondazione. A raccontarcelo è Vittorio Grassi, ceo del gruppo.

Come nasce Sidea Group e quali sono i suoi punti di forza? Quanto conta il fattore umano per voi?

Tutto è iniziato nel 2015 quando con i miei soci, Domenico Martellotta, Angelo Perrini e Domenico Ferrara, abbiamo messo insieme i nostri sogni e talenti per creare una realtà che unisse tecnologia e marketing, creatività e metodo. Anche se non sapevamo bene cosa ci riservasse il futuro, ogni giorno abbiamo impiegato passione, attenzione ed energie per raggiungere il nostro obiettivo, con l’idea che non esistono errori ma solo insegnamenti.

Sicuramente uno dei punti di forza di Sidea Group è essere composta da un gruppo di consulenti esperti che guidano le aziende in un percorso strategico basato sulla lettura e l’analisi dei dati e sullo sviluppo di processi e strategie virtuose per la crescita e l’evoluzione digitale delle aziende stesse. Noi crediamo fortemente che l’economia raggiunga il suo scopo ultimo quando è davvero al servizio di tutti, generando benefici e coinvolgimento.

Il fattore umano è un punto fondamentale della nostra mission aziendale. Non a caso il nostro motto è “con le persone, per le persone”, perché solamente se le persone sono serene e valorizzate riescono a creare progetti di qualità e non sentono il bisogno di guardarsi intorno. Nonostante la crescita ci abbia portato da 30 a ben 200 collaboratori in meno di cinque anni, abbiamo messo sempre al primo posto il benessere loro e delle persone, impegnandoci affinché ognuno trovasse un ambiente di lavoro che fosse inclusivo e all’avanguardia in ogni suo aspetto, a partire dalla cura del workplace e degli spazi fisici.

Quali vantaggi porta una partnership con Sidea Group a un’azienda che vuole affermarsi? Come definite la strategia da adottare nelle diverse circostanze?

Le aziende possono trarre più vantaggi dalla collaborazione con Sidea Group. Primo fra tutti la creazione di una strategia ad hoc per ogni cliente partendo da un’analisi approfondita delle sue esigenze. Questo ci permette di progettare al meglio la customer experience in modo che i nostri clienti riescano a far vivere a loro volta, ai loro clienti, un’esperienza di valore, semplice e di qualità.

Tutti i nostri progetti partono dall’analisi e dall’interpretazione dei dati per prendere insieme ai nostri clienti le migliori decisioni. L’obiettivo è sfruttare al meglio la potenza dell’intelligenza artificiale e dei dati per creare un’offerta innovativa e di valore. Infine, ma non per ordine di importanza, l’energia e la sinergia del nostro team. Progetti ambiziosi, innovativi e visionari sono possibili soprattutto se le persone che ci lavorano sono serene e riescono a trasmettere questa serenità anche ai nostri clienti.

Stare al passo con la rapida evoluzione in campo tecnologico e della comunicazione d’impresa non è semplice: quali sono secondo voi le linee di sviluppo che si prospettano?

Il futuro ci porterà a investire sempre più sulla data intelligence, sui progetti commerce e payment. Inoltre investiremo maggiormente sulla gestione e la creazione di asset digital creativi come video per i social, immagini e copy, per fare in modo che le aziende clienti trovino un unico partner per la progettazione e la realizzazione di esperienze clienti sempre migliori su tutti i touch point.

Per farlo, stiamo investendo in risorse qualificate nella produzione di contenuti digitali creativi ed esperte in questo ambito della comunicazione. Per essere competitivi in un mercato in costante mutamento è necessario intercettare gli utenti non solo nel momento giusto, ma anche sul canale giusto e con il messaggio giusto. Per questo, a nostra volta, vogliamo essere pronti a soddisfare questa esigenza da parte delle aziende nostre clienti, con strategie realizzate dalla collaborazione costruttiva di team eterogenei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.