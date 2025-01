I più ricchi del mondo da Trump: 1.200 miliardi di patrimonio presente all’insediamento

Alcuni tra i miliardari più influenti al mondo, con un patrimonio complessivo di 1.200 miliardi di dollari, tra cui quattro dei cinque uomini più ricchi del pianeta, hanno preso parte all’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Molti di loro erano presenti per rafforzare i rapporti con il nuovo capo di Stato, noto per le sue politiche favorevoli al business.

Aspetti principali

A spiccare, tra i partecipanti, c’erano i tre uomini più ricchi al mondo: Jeff Bezos , fondatore di Amazon, con un patrimonio stimata di 239,4 miliardi di dollari; Mark Zuckerberg , fondatore di Meta, con un patrimonio di 211,8 miliardi; ed Elon Musk , ceo di Tesla e uomo più ricco del pianeta, con 433,9 miliardi di dollari. Musk, stretto confidente di Trump, ha finanziato la sua campagna elettorale con oltre 250 milioni di dollari.

, fondatore di Amazon, con un patrimonio stimata di 239,4 miliardi di dollari; , fondatore di Meta, con un patrimonio di 211,8 miliardi; ed , ceo di Tesla e uomo più ricco del pianeta, con 433,9 miliardi di dollari. Musk, stretto confidente di Trump, ha finanziato la sua campagna elettorale con oltre 250 milioni di dollari. Nella lista degli invitati figuravano anche Sam Altman , ceo di OpenAI (1,1 miliardi), Tim Cook , ceo di Apple (2,2 miliardi), Miriam Adelson (31,9 miliardi), e Rupert Murdoch , ex presidente di Fox News (22,2 miliardi).

, ceo di OpenAI (1,1 miliardi), , ceo di Apple (2,2 miliardi), (31,9 miliardi), e , ex presidente di Fox News (22,2 miliardi). Bernard Arnault , magnate francese a capo del gruppo del lusso Lvmh, e uomo più ricco di Francia con 179,6 miliardi di dollari, ha partecipato insieme al figlio Alexandre .

, magnate francese a capo del gruppo del lusso Lvmh, e uomo più ricco di Francia con 179,6 miliardi di dollari, ha partecipato insieme al figlio . Mukesh Ambani , l’uomo più ricco dell’India (98,1 miliardi), è stato avvistato agli eventi inaugurali, così come Phil Ruffin , amico di Trump e dirigente di casinò a Las Vegas, con un patrimonio di 4,7 miliardi.

, l’uomo più ricco dell’India (98,1 miliardi), è stato avvistato agli eventi inaugurali, così come , amico di Trump e dirigente di casinò a Las Vegas, con un patrimonio di 4,7 miliardi. Diversi miliardari e rispettivi coniugi hanno ricevuto offerte per ricoprire ruoli di rilievo nell’amministrazione Trump, tra cui Howard Lutnick (1,5 miliardi di dollari) e Vivek Ramaswamy (1 miliardo), entrambi avvistati all’inaugurazione.

(1,5 miliardi di dollari) e (1 miliardo), entrambi avvistati all’inaugurazione. Secondo Bloomberg, Brian Armstrong , ceo di Coinbase (12,8 miliardi di dollari), era stato invitato agli eventi legati all’inaugurazione, anche se al momento del giuramento non è stato visto.

, ceo di Coinbase (12,8 miliardi di dollari), era stato invitato agli eventi legati all’inaugurazione, anche se al momento del giuramento non è stato visto. Tra gli altri miliardari a cui sono stati proposti incarichi nell’amministrazione, ma la cui presenza non è stata confermata, ci sono Stephen Feinberg (5 miliardi di dollari), Warren Stephens (3,4 miliardi), Jared Isaacman (1,9 miliardi), Steve Witkoff (1 miliardo), Linda McMahon (il cui marito Vince McMahon possiede un patrimonio di 3 miliardi) e Kelly Loeffler (il cui marito Jeff Sprecher ha un patrimonio di 1,1 miliardi).

(5 miliardi di dollari), (3,4 miliardi), (1,9 miliardi), (1 miliardo), (il cui marito Vince McMahon possiede un patrimonio di 3 miliardi) e Kelly Loeffler (il cui marito Jeff Sprecher ha un patrimonio di 1,1 miliardi). Mark Zuckerberg ha co-organizzato un ricevimento pre-insediamento per Trump insieme a Miriam Adelson, Tilman Fertitta (10,2 miliardi) e Todd Ricketts, il cui padre J. Joe Ricketts e la cui famiglia possiedono un patrimonio stimato di 4,2 miliardi di dollari.

Il patrimonio di Trump

Donald Trump stesso vanta un patrimonio stimato di 6,7 miliardi di dollari, derivato dalla sua partecipazione nella società madre di Truth Social, da investimenti immobiliari e da altre attività economiche.

Gli altri miliardari attesi ma non visti

Decine di altri miliardari hanno sostenuto Trump nella sua strada verso un secondo mandato, ma non sono stati confermati tra i partecipanti. Tra questi, Robert “Woody” Johnson (3,3 miliardi di dollari), Elizabeth e Richard Uihlein (ciascuno con un patrimonio di 5,9 miliardi), Roger Penske (6,5 miliardi) e Timothy Mellon (la cui famiglia è stimata a 14,1 miliardi di dollari).

Chi ha sostenuto la campagna elettorale

Alcuni lo hanno sostenuto, mentre altri si sono tenuti fuori dalla campagna elettorale o addirittura erano oppositori di Trump prima di cercare di migliorare i rapporti con lui. Meta, di Zuckerberg, in passato aveva vietato a Trump l’accesso a Instagram e Facebook, e Trump aveva persino minacciato di mandare Zuckerberg in prigione. Tuttavia, dopo i risultati elettorali, Zuckerberg si è adeguato, donando un milione di dollari al fondo inaugurale, incontrando Trump a Mar-A-Lago, apportando modifiche al sistema di verifica dei contenuti delle sue piattaforme e inserendo l’amico di Trump, Dana White, nel consiglio di amministrazione di Meta.

Anche Bezos ha un “passato burrascoso” con Trump: nel 2019, Amazon attribuì all'”antipatia personale” di Trump nei confronti di Bezos la perdita di un contratto di cloud computing miliardario con il Pentagono. Trump, inoltre, è stato spesso critico nei confronti del Washington Post, di proprietà di Bezos. Sebbene Bezos non abbia sostenuto ufficialmente Trump lo scorso anno, ha elogiato il presidente per aver “dimostrato straordinaria grazia e coraggio sotto il fuoco letterale” in seguito a un attentato, e ha donato un milione di dollari al fondo inaugurale.

Altri, invece, hanno sostenuto Trump fin dall’inizio. Musk è tra i maggiori donatori di Trump, insieme a Miriam Adelson, vedova del miliardario Sheldon Adelson, ex ceo di Las Vegas Sands, che ha donato 100 milioni di dollari al super PAC pro-Trump Preserve America durante le elezioni. Tilman Fertitta, proprietario degli Houston Rockets e del gruppo di ristoranti Landry’s, è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia dopo aver ospitato una raccolta fondi per Trump lo scorso anno. Anche Todd Ricketts, comproprietario dei Chicago Cubs, ha fatto raccogliere diversi milioni i politici repubblicani. Sebbene inizialmente avesse sostenuto campagne contro Trump durante la sua prima corsa alla presidenza, alla fine ha guidato la raccolta fondi pro-Trump nel 2020 e nel 2024.

Sullo sfondo

Altri leader aziendali avevano pianificato di partecipare all’inaugurazione, tra cui Albert Bourla, ceo di Pfizer, e Doug McMillon, ceo di Walmart, secondo il Wall Street Journal. Shou Zi Chew, ceo di TikTok, era presente dopo che la piattaforma si era temporaneamente disattivata domenica a causa dell’entrata in vigore di un divieto nazionale, poi sospeso quando Trump ha promesso di ritardare il provvedimento una volta in carica.

Altri sostenitori hanno organizzato eventi a Washington durante il weekend inaugurale, come il “Crypto Ball inaugurale” con Snoop Dogg e una festa organizzata da Uber e dal suo ceo, Dara Khosrowshahi. Martedì, James Quincey, ceo di Coca-Cola Company, ha consegnato a Trump la “prima bottiglia commemorativa per l’insediamento di Diet Coke”. Microsoft, Ford, Google e la startup di ricerca AI Perplexity hanno donato un milione di dollari ciascuna al fondo inaugurale. Ripple, una società di criptovalute, ha donato 5 milioni di dollari in criptovaluta al comitato inaugurale. Secondo il WSJ, tra gli altri importanti donatori ci sono Goldman Sachs, Intuit, Toyota, l’associazione delle aziende farmaceutiche, General Motors, Bank of America, AT&T e Stanley Black & Decker.

In cifre

Oltre 170 milioni di dollari. È questa la somma che il fondo inaugurale di Trump avrebbe raccolto, quasi tre volte i 62 milioni raccolti dal presidente Joe Biden quattro anni fa e ben oltre il precedente record di 107 milioni, stabilito durante l’insediamento di Trump nel 2016. Si dice che i donatori che hanno contribuito con almeno un milione di dollari, o raccolto due milioni da altri, abbiano ricevuto sei biglietti per una serie di eventi nei giorni precedenti l’inaugurazione, inclusa una “cena a lume di candela” con Trump e Melania e un ballo in abito da sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .