Grammy 2025: da Beyoncé a Kendrick Lamar, ecco tutti i vincitori

Cowboy Carter di Beyoncé ha vinto il premio come album dell’anno ai Grammy Awards 2025 di domenica sera, mentre la diss track di Kendrick Lamar Not Like Us ha vinto sia il premio come canzone sia come disco dell’anno, insieme ad altri tre premi.

I fatti chiave

Beyoncé non aveva mai vinto il premio per l’album dell’anno prima di domenica sera.

Nel suo discorso, l’artista ha detto di sentirsi “molto soddisfatta e onorata”, e ha dedicato il premio alla pioniera della musica country Linda Martell dicendo: “Voglio dedicarlo alla signorina Martell e spero che continuiamo ad andare avanti, aprendo le porte”.

L’album di Beyoncé ha vinto anche il premio per il miglior album country. II Most Wanted, che ha eseguito con Miley Cyrus, ha vinto il premio per la migliore esibizione country in duo/gruppo.

Il rapper Kendrick Lamar è stato il vincitore più grande della serata, con la sua traccia diss “Not Like Us” che si è portata a casa i premi in cinque categorie: disco dell’anno, canzone dell’anno, migliore esibizione rap, migliore canzone rap e miglior video musicale.

Nel suo discorso di accettazione, Lamar, nativo di Los Angeles, ha detto: “Dedicheremo questo premio alla città”, devastata dai recenti incendi.

Chi sono stati gli altri grandi vincitori della serata?

Chappell Roan ha vinto il premio come migliore nuovo artista, e nel suo discorso ha chiamato in causa i dirigenti delle etichette discografiche dicendo che si era ripetuta che, se avesse mai vinto un Grammy, avrebbe “preteso che le etichette del settore che guadagnano milioni di dollari dagli artisti offrissero uno stipendio dignitoso e assistenza sanitaria, specialmente agli artisti emergenti”.

Sabrina Carpenter ha ottenuto due vittorie con la sua canzone Espresso che ha vinto il premio come miglior performance pop solista e l’album Short n’ Sweet che ha vinto il premio come miglior album pop vocale.

Die With a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars ha vinto il premio come miglior performance pop duo/gruppo. Charli XCX ha vinto il premio come miglior album dance/elettronico e il premio come miglior pacchetto di registrazione per “Brat” insieme al premio come miglior registrazione dance pop per la canzone “Von Dutch”.

Quali sono state alcune delle più importanti dichiarazioni politiche fatte ai Grammy?

Alicia Keys, vincitrice del Dr. Dre Global Impact Award, nel suo discorso ha respinto gli attacchi della destra alle iniziative sulla diversità, l’equità e l’inclusione. “La diversità, equità e inclusione non sono una minaccia: sono un dono. E più voci ci sono, più potente sarà il loro impatto. Quando forze distruttive cercano di bruciarci, risorgiamo dalle ceneri come una fenice”, ha detto Keys.

Durante il suo discorso, Lady Gaga ha parlato a nome delle persone transgender, che sono state un obiettivo chiave delle politiche dell’amministrazione Trump, dicendo: “Le persone trans non sono invisibili. Le persone trans meritano amore. La comunità queer merita di essere considerata. La musica è amore”.

Shakira, che ha vinto il premio per il miglior album pop latino, ha dedicato infine il suo premio a “tutti i miei fratelli e sorelle immigrati in questo Paese. Siete amati, ne valete la pena e combatterò sempre per voi”.

In cifre

35. È il numero totale di Grammy vinti da Beyoncé nella sua carriera, il numero più alto mai raggiunto da un’artista nella storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .