Il miliardario fondatore di Salesforce Marc Benioff investirà 1 miliardo di dollari a Singapore

Salesforce, la società di software per il cloud computing co-fondata dal miliardario Marc Benioff, prevede di investire 1 miliardo di dollari a Singapore per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’uso della sua piattaforma di lavoro basata su IA, Agentforce.

Salesforce e Singapore Airlines hanno inoltre annunciato una collaborazione per sviluppare applicazioni di assistenza clienti basate sull’intelligenza artificiale per il settore aereo.

“Qui sviluppiamo intelligenza artificiale estremamente avanzata”, ha dichiarato Benioff, presidente e ceo di Salesforce, durante la conferenza Converge di CNBC, tenutasi nella Città del Leone. “Abbiamo decine dei migliori ingegneri di intelligenza artificiale del mondo nel nostro centro di ricerca di Singapore.”

Il piano di investimento quinquennale si allinea con la strategia nazionale di intelligenza artificiale 2.0 di Singapore e con l’ambizione del paese di essere un motore dell’innovazione nel settore, secondo Benioff.

“Siamo in una nuova era straordinaria del lavoro digitale, in cui ogni azienda sarà trasformata da agenti autonomi che aumentano il lavoro umano, rivoluzionando la produttività e permettendo a ogni impresa di crescere senza limiti”, ha affermato Benioff in un comunicato. “Singapore è all’avanguardia in questo cambiamento e, come il più grande fornitore mondiale di lavoro digitale attraverso la nostra piattaforma Agentforce, Salesforce è entusiasta di espandere il proprio impegno.”

L’investimento aiuterà le aziende di Singapore a costruire forza lavoro digitali, combinando esseri umani e agenti autonomi di Agentforce per sbloccare nuovi livelli di produttività, secondo Salesforce.

“Con l’accelerazione dell’adozione di Agentforce, ci sarà un impatto significativo su industrie, startup e il settore pubblico di Singapore”, ha dichiarato l’azienda. Salesforce ha affermato che migliaia di clienti in tutto il mondo stanno investendo in Agentforce per sviluppare e implementare agenti capaci di ragionare, decidere e agire.

Singapore ha avuto un ruolo cruciale nell’innovazione di Agentforce ed è un mercato chiave per la crescita di Salesforce, secondo la società di cloud computing, che Benioff ha co-fondato nel 1999.

Salesforce ha ampliato il proprio team di ricerca sull’IA a livello internazionale nel 2019, scegliendo Singapore come primo hub di ricerca IA al di fuori degli Stati Uniti. Il lavoro di questo hub ha prodotto oltre 100 articoli di ricerca e brevetti.

“Singapore accoglie con favore l’investimento di Salesforce, che rafforzerà i nostri sforzi per creare un hub dinamico per l’innovazione e l’adozione dell’IA nella nostra economia”, ha dichiarato Jermaine Loy, direttore generale del Singapore Economic Development Board. “Le iniziative di Salesforce nella ricerca sull’IA e nello sviluppo della forza lavoro rafforzeranno il nostro ecosistema stimolando l’innovazione per le industrie chiave e le aziende con sede a Singapore.”

Per Singapore, che sta affrontando un rallentamento della crescita della forza lavoro a causa dell’invecchiamento della popolazione e del calo delle nascite, Salesforce ha affermato che Agentforce rappresenta un’opportunità per “espandere rapidamente” il bacino di lavoratori della città-stato.

Oltre al co-sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per le compagnie aeree, Salesforce e Singapore Airlines hanno annunciato che la compagnia di bandiera integrerà Agentforce, Einstein in Service Cloud e Data Cloud nel proprio sistema di gestione clienti per offrire un servizio più personalizzato.

Salesforce ha inoltre dichiarato che sta espandendo i suoi servizi sulla piattaforma Hyperforce a Singapore per garantire la residenza dei dati per Data Cloud, Agentforce e Unified Marketing Applications entro il prossimo mese.

Questo consentirà alle aziende di Singapore di sfruttare le offerte di Agentforce e di gestione dei dati di Salesforce, rispettando al contempo le normative locali sulla privacy e sulla residenza dei dati.

Benioff, che possiede il 2% di Salesforce, ha un patrimonio netto di 9,7 miliardi di dollari secondo i dati in tempo reale di Forbes. Ha lavorato per 13 anni presso il colosso del software Oracle come protégé di Larry Ellison prima di fondare Salesforce, pioniere nell’hosting di software online. Lui e sua moglie hanno donato 350 milioni di dollari all’Università della California, San Francisco, per il suo ospedale pediatrico e la ricerca.

