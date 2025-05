Parte il Metaverse Generation Summit, ideato da XMetaReal per esplorare il futuro tecnologico

Il futuro si incontra a Milano. L’11 giugno, il Teatro Alcione, ex Maison Versace, ospiterà il Metaverse Generation Summit. L’evento è pensato per chi vuole capire, toccare con mano e attivare le potenzialità dell’extended reality nelle aziende. L’obiettivo è integrare tecnologie come Metaverso, AR, MR, XR e Intelligenza artificiale nei processi aziendali, con una visione strategica e orientata al business e al risultato.

Ideato e promosso da XMetaReal, azienda attiva nella progettazione e sviluppo di soluzioni custom di extended reality integrate con Ai per aziende corporate, il summit si propone di accelerare il dialogo tra pubblico e privato e mostrare come queste tecnologie stiano già riscrivendo la comunicazione, il marketing, la customer experience e persino i processi industriali. Ne abbiamo parlato con Vittorio Zingales, ceo & founder di XMetaReal.

Perché il Metaverse Generation Summit 2025 è un appuntamento importante per l’innovazione digitale, e cosa lo rende diverso dall’edizione precedente?

Quest’anno, il Metaverse Generation Summit rappresenta un punto di svolta, sia nei contenuti che nell’esperienza. Le tecnologie immersive hanno raggiunto un livello di maturità tale da essere ormai pronte per l’integrazione nei processi aziendali, e il pubblico che coinvolgeremo comprende imprenditori, top manager, istituzioni e innovatori. L’11 giugno ci troveremo a Milano, in una location iconica: il Teatro Alcione. Un format rinnovato, dalle 14:00 alle 19:00, con testimonial che ispireranno con visioni strategiche e use case concreti. A seguire, dalle 19:00, un momento finale più informale con DJ set, dedicato al networking e allo scambio di idee. Non parleremo di scenari futuristici: il focus sarà su ciò che le aziende possono già fare oggi con le tecnologie che abbiamo a disposizione.

Come stanno cambiando i processi aziendali grazie alle tecnologie immersive, e perché le imprese non possono più restare spettatrici?

L’Extended Reality è passata dall’essere un tema esplorativo a un vero acceleratore di competitività. Parliamo di linguaggi inediti per raccontare il brand, di ambienti immersivi per coinvolgere le persone, di gemelli digitali che migliorano efficienza e controllo operativo, di showroom virtuali che potenziano la customer experience. Restare spettatori significa perdere l’opportunità di guidare il cambiamento e di costruire un vantaggio competitivo sostenibile, oltre che di ripensare il modo in cui un’azienda comunica, produce, si relaziona e crea valore. Le imprese che scelgono di agire oggi sono quelle che stanno già ridefinendo il proprio posizionamento e la propria organizzazione nel mercato.

Quali tecnologie immersive sono già adottate oggi dalle aziende, e con quali benefici nei diversi settori?

Le tecnologie immersive stanno rapidamente ridefinendo il panorama aziendale, con innovazioni che spaziano dai metaversi aziendali alla realtà aumentata, passando per l’integrazione con l’intelligenza artificiale. In un mondo in cui la competitività è sempre più determinata dalla capacità di adattarsi velocemente e innovare, queste soluzioni rappresentano un’opportunità concreta per migliorare i processi, ottimizzare i costi e creare esperienze uniche per collaboratori e clienti. Noi di XMetaReal siamo al fianco delle aziende leader che hanno scelto di integrare queste tecnologie, progettiamo soluzioni su misura, dall’ideazione strategica fino alla delivery finale. I benefici che stiamo osservando sui nostri clienti sono tangibili: maggiore efficienza operativa, esperienze di engagement più profonde e un impatto positivo sul loro brand. L’adozione e l’integrazione di soluzioni immersive sta permettendo alle aziende di distinguersi dalla concorrenza. Non si tratta più di una possibilità futura, ma di una mossa fondamentale per affrontare le sfide del presente, sia che si parli di ottimizzazione dei sistemi aziendali, di rafforzamento del marketing, di processi organizzativi o di miglioramento della customer experience. In un’epoca di rapida evoluzione, chi non adotta queste tecnologie rischia di restare indietro.

Quali use case saranno presentati durante il summit per ispirare un’adozione immediata e concreta dell’Extended Reality?

Il summit offrirà una panoramica di esperienze applicate in ambiti chiave: dal marketing di prodotto alla comunicazione corporate, passando per l’industria, le risorse umane (HR), il fashion, lo sport, l’intrattenimento e la cultura. L’obiettivo è mostrare come la realtà estesa, integrata con Ai, sia un vero e proprio abilitatore di innovazione, capace di generare valore concreto fin da subito. I partecipanti vedranno progetti reali sviluppati con alcune delle principali aziende italiane. Ma saranno i progetti stessi a parlare, perché è attraverso i fatti che si vede il vero impatto dell’innovazione. Ci concentreremo su ambiti chiave come marketing di prodotto, comunicazione corporate, customer experience, e sull’ottimizzazione dei processi produttivi grazie ai digital twin. Parleremo anche di come l’Employer Branding e l’attrazione dei talenti possano beneficiare di esperienze immersive che arricchiscono il coinvolgimento sia dei dipendenti che dei clienti. L’intento è che ogni partecipante esca dal summit con un’idea concreta e applicabile immediatamente nella propria organizzazione.

In che modo il summit può favorire un dialogo efficace tra aziende e istituzioni sull’innovazione immersiva nel sistema Paese?



Crediamo che la trasformazione digitale debba essere un progetto condiviso, e il dialogo pubblico-privato è essenziale per far evolvere l’intero ecosistema. Il summit ospiterà figure istituzionali, aziende e università: attori diversi ma complementari, chiamati a confrontarsi in modo aperto su visioni, policy e opportunità. Solo così possiamo costruire un’Italia capace di guidare l’innovazione, non di inseguirla.

Per maggiori informazioni sull’evento e per registrarsi, visitare il sito web ufficiale.

