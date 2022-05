Shopping in borsa da 51 miliardi di dollari per Warren Buffett: ecco cosa sta comprando

L’investitore miliardario Warren Buffett ha sfruttato il sell-off del mercato in corso come un’opportunità per acquistare e aumentare diverse nuove posizioni. Il suo conglomerato di investimento, Berkshire Hathaway, ha distribuito decine di miliardi di dollari in azioni durante il primo trimestre.

Fatti principali

La Berkshire Hathaway di Buffett ha approfittato della turbolenza del mercato in corso per entrare in otto nuove posizioni e aumentarne molte altre durante il primo trimestre del 2022. La maggior parte dei suoi acquisti sono avvenuti a inizio marzo.

Lunedì il conglomerato di investimento di Buffett ha rivelato diverse nuove partecipazioni, tra cui 55 milioni di azioni di Citigroup (per un valore di circa 2,6 miliardi di dollari) e 69 milioni di azioni del colosso dei media Paramount Global (per un valore di circa 1,9 miliardi di dollari).

Berkshire Hathaway ora possiede una partecipazione di oltre il 10% in Paramount, che è stata rinominata da ViacomCBS all'inizio del 2022, rivelando anche una nuova partecipazione di 390 milioni di dollari in Ally Financial lo scorso trimestre.

Martedì le azioni di tutte e tre le società sono aumentate in seguito alla notizia che Buffett aveva preso posizione: Paramount è salito del 14%, Citi del 7% e Ally di quasi il 5%.

Berkshire Hathaway ha anche effettuato acquisti considerevoli in due società energetiche: Chevron e Occidental Petroleum , il gigante tecnologico HP e la società di videogiochi Activision Blizzard. Le mosse erano state precedentemente divulgate.

Il conglomerato di investimenti di Buffett possiede ora circa 159 milioni di azioni Chevron (per un valore di circa 27 miliardi di dollari), 143 milioni di azioni di Occidental (quasi 10 miliardi di dollari), 121 milioni di azioni di HP (oltre 4 miliardi di dollari) e 64 milioni di azioni di Activision (5 miliardi di dollari).

Fatto sorprendente

Berkshire Hathaway ha speso più di 51 miliardi di dollari in azioni nei tre mesi terminati il ​​31 marzo. Si tratta della sua più grande spesa trimestrale nella storia recente.

A cosa guardare

Berkshire in particolare è uscito da due grandi titoli durante il primo trimestre. Buffett ha venduto tutte le sue azioni in Wells Fargo. La banca in precedenza era stata una delle principali partecipazioni e faceva parte del suo portafoglio dal 1989. L’Oracolo di Omaha ha anche venduto quasi tutti i suoi 8 miliardi di dollari di partecipazione nel gigante delle telecomunicazioni Verizon, deteneva solo 1,4 milioni di azioni alla fine di marzo, in calo rispetto agli oltre 150 milioni di azioni che possedeva alla fine di dicembre 2021.

In cifre

$ 113,3 miliardi. È il patrimonio di Buffett, secondo Forbes. È la quinta persona più ricca del mondo. Il suo patrimonio netto è aumentato di $ 1,5 miliardi martedì, dopo che le azioni di Berkshire Hathaway sono balzate di oltre l’1%.

