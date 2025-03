L’Europa risponde a Trump: dazi sui beni americani per 26 miliardi di euro

La strada del dialogo, per il momento, non ha funzionato. Bruxelles ha risposto ai dazi del 25% su acciaio e alluminio imposti da Donald Trump. L’Unione Europea imporrà tariffe su alcuni prodotti americani per un valore di 26 miliardi di euro

LEGGI ANCHE: Trump: “Dal 2 aprile tariffe del 25% su auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici”

Fatti principali

L’Unione europea applicherà dazi doganali “forti ma proporzionati” sui beni americani a partire dal primo aprile, in risposta alle tasse statunitensi del 25%.

La Ue “deplora la decisione degli Stati Uniti di imporre tali tariffe, ritendendole ingiustificate, dirompenti per il commercio transatlantico e dannose per imprese e consumatori”, si legge in una nota. Tuttavia, l’Ue è “pronta a collaborare con l’amministrazione statunitense per trovare una soluzione negoziata”.

L’Ue “si rammarica profondamente” dei dazi imposti dal presidente Trump, ha detto in una nota la presidente della Commissione Ursula von der Leyen . “Mentre gli Stati Uniti stanno applicando tariffe per un valore di 28 miliardi di dollari, stiamo rispondendo con contromisure per un valore di 26 miliardi di euro. Ciò corrisponde alla portata economica delle tariffe statunitensi”.

. “Mentre gli Stati Uniti stanno applicando tariffe per un valore di 28 miliardi di dollari, stiamo rispondendo con contromisure per un valore di 26 miliardi di euro. Ciò corrisponde alla portata economica delle tariffe statunitensi”. Le contromisure saranno introdotte in due fasi. A partire dal primo aprile e pienamente operative dal 13 aprile. Nel frattempo “restiamo aperti alle trattative”, ha detto von der Leyen. “Crediamo fermamente che in un mondo pieno di incertezze geopolitiche ed economiche, non sia nel nostro interesse comune gravare le nostre economie con tariffe. Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo . Ho incaricato il Commissario per il commercio Maros Sefcovic di riprendere i suoi colloqui per esplorare soluzioni migliori con gli Stati Uniti”, ha aggiunto.

. Ho incaricato il Commissario per il commercio Maros Sefcovic di riprendere i suoi colloqui per esplorare soluzioni migliori con gli Stati Uniti”, ha aggiunto. Trump aveva già tassato le importazioni durante il suo primo mandato (2017-2021). Ma questa volta la tassa vuole essere “senza eccezioni e senza esenzioni”.

Dazi sui beni americani: quali prodotti coinvolti

La contromisura europea riguarderà una serie di prodotti americani, tra cui acciaio, alluminio, utensili per la casa ed elettrodomestici. Ma anche marchi storici come le Harley Davidson o il bourbon. Saranno colpiti anche prodotti alimentari: dal pollame al manzo, dai prodotti ittici allo zucchero e le verdure.

LEGGI ANCHE: Trump raddoppia i dazi sull’acciaio e l’alluminio canadesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .