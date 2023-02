Il crollo di Adani e il sorpasso di Arnault: la nuova top ten dei più ricchi del mondo

sono tra le persone più potenti del pianeta: esercitano un’influenza significativa su parti enormi dell’economia globale e giocano ruoli chiave in ogni ambito, dalla politica internazionale ai media, dalla filantropia all’innovazione scientifica. Hanno creato aziende che impiegano decine o addirittura centinaia di migliaia di dipendenti in tutto il mondo e sono all’origine di alcuni dei marchi più noti, come Microsoft, Amazon, Tesla, Google e Nike.

Molti miliardari detengono gran parte del loro patrimonio netto nelle azioni della società che hanno fondato. Quando il prezzo delle azioni si muove, il loro patrimonio si muove di pari passo. Nel marzo 2021, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg era la quinta persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 97 miliardi di dollari. Da allora, le azioni di Facebook (ribattezzate Meta Platforms) sono crollate di oltre il 40%; Zuckerberg è uscito dalla top 10 delle persone più ricche e al 31 gennaio 2023 è al 23° posto, con un patrimonio di 58 miliardi di dollari.

L’indiano Gautam Adani ha superato Mukesh Ambani diventando la persona più ricca dell’Asia nel febbraio 2022. Il suo patrimonio è salito a 55 miliardi di dollari l’anno scorso e ha scalato rapidamente la classifica. A fine gennaio era la terza persona più ricca del mondo. Poi lo short seller Hindenburg Research ha pubblicato un rapporto scabroso in cui accusava Adani Group di aver messo in atto una “frode contabile”, cosa che il miliardario e le sue società hanno negato con decisione. Tuttavia, il suo patrimonio ha iniziato a diminuire rapidamente ed è uscito dalla classifica dei 10 più ricchi l’1 febbraio 2023.

Come è cambiata la classifica

Dati aggiornati all’1 febbraio 2023

1. Bernard Arnault

Patrimonio: 213,7 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: LVMH

Età: 73 anni

Residenza: Parigi

Cittadinanza: Francese

Bernard Arnault è ceo e presidente di LVMH, la più grande azienda di beni di lusso al mondo con circa 70 marchi di moda e cosmetici. Tra i più importanti: Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon e Sephora. Nel gennaio 2021, LVMH ha acquisito Tiffany & Co. per 15,8 miliardi di dollari.

Quattro dei cinque figli di Arnault lavorano in parti dell’impero LVMH. Nel gennaio 2023, Arnault ha nominato la figlia Delphine alla guida di Dior, il secondo marchio del gruppo. È passato al primo posto della classifica dei miliardari dopo che alla fine del 2022 il patrimonio di Elon Musk è sceso a causa del crollo delle azioni di Tesla.

2. Elon Musk

Patrimonio: 178,3 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Tesla, SpaceX, Twitter

Età: 51 anni

Residenza: Austin, Texas

Cittadinanza: Statunitense

Musk è ceo di Tesla, di SpaceX e di Twitter. Possiede circa il 25% di Tesla tra azioni e opzioni. Nell’ottobre 2022 ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, di cui, secondo le stime, possiede il 74%.

Originario del Sudafrica, Musk si è trasferito in Canada prima di compiere 18 anni. Nel 2000 ha fuso una banca online da lui cofondata, X.com, con un’altra simile fondata da Peter Thiel per formare PayPal, che eBay ha acquistato nel 2002 per 1,4 miliardi di dollari. Poi, nel 2002 ha fondato SpaceX a El Segundo, vicino a Los Angeles. Nel 2004 è entrato in Tesla come investitore e presidente, un anno dopo la sua fondazione; in seguito gli è stato conferito il titolo di cofondatore.

Musk, divenuto amministratore delegato di Tesla nel 2008, ha quotato l’azienda in borsa nel 2010. La sua capitalizzazione di mercato è salita alle stelle nel 2020 e nel 2021. Nel settembre 2021, Musk è diventato la persona più ricca del mondo. Nel novembre 2021, la sua fortuna ha raggiunto l’incredibile cifra di 320 miliardi di dollari.

Musk è rimasto la persona più ricca del mondo fino al dicembre 2022, quando il calo del prezzo delle azioni di Tesla ha fatto crollare il valore della sua fortuna. Le azioni Tesla sono scese di oltre il 50% dal picco del novembre 2021 al 31 gennaio 2023.

3. Jeff Bezos

Patrimonio: 126,3 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Amazon

Età: 59 anni

Residenza: Medina, Washington

Cittadinanza: Statunitense

Jeff Bezos si è dimesso da ceo di Amazon nel luglio 2021, ma rimane presidente; nello stesso mese è andato nello spazio su un razzo costruito dall’azienda privata Blue Origin, che ha fondato e finanziato con miliardi di dollari.

Bezos ha fondato il rivenditore online Amazon.com nel suo garage a Seattle nel 1994, dopo aver lasciato un lavoro a New York presso l’hedge fund D.E. Shaw. Amazon ha iniziato come rivenditore di libri online in un’epoca in cui poche persone acquistavano beni online. Amazon è cresciuta fino a dominare lo storage su cloud e si è spostata nella produzione di film e serie per alimentare Amazon Prime Video.

Nel luglio 2017 Bezos ha superato Bill Gates diventando la persona più ricca del mondo. Lui e Gates si sono scambiati di continuo il primo e il secondo posto tra i più ricchi. Bezos è stato la persona più ricca del mondo nella lista dei miliardari di Forbes dal 2018 al 2021; è sceso al secondo posto nella lista dei miliardari del 2022. È sceso al quarto posto, ma è tornato al n. 3 il 25 gennaio 2023, quando il patrimonio dell’indiano Gautam Adani è crollato.

4. Larry Ellison

Patrimonio: 111,9 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Oracle

Età: 78 anni

Residenza: Lanai, Hawaii

Cittadinanza: Statunitense

Larry Ellison ha cofondato l’azienda di software Oracle nel 1977 e l’ha gestita da ceo fino al 2014; ora ricopre il ruolo di presidente e cto dell’azienda. Nel 2012, Ellison ha acquistato l’isola hawaiana di Lanai per 300 milioni di dollari. Nel 2020 si è trasferito dalla California a Lanai. Ellison ha investito in Tesla e ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell’azienda automobilistica dal 2018 all’agosto 2022.

5. Warren Buffett

Patrimonio: 108,5 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Berkshire Hathaway

Età: 92 anni

Residenza: Omaha, Nebraska

Cittadinanza: Statunitense

Conosciuto come “l’oracolo di Omaha”, Warren Buffett è uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi. Dirige il conglomerato di investimenti Berkshire Hathaway, che possiede decine di società, tra cui l’assicuratore Geico, il produttore di batterie Duracell e la catena di ristoranti Dairy Queen. Figlio di un deputato degli Stati Uniti, ha acquistato per la prima volta azioni all’età di 11 anni e ha presentato la prima dichiarazione dei redditi all’età di 13 anni.

Buffett ha creato il Giving Pledge insieme a Bill Gates e Melinda French Gates nel 2010, chiedendo ai miliardari di impegnarsi a donare almeno metà del loro patrimonio a gruppi di beneficenza. Buffett ha dichiarato di voler donare il 99% del suo patrimonio. Finora ha donato 51,5 miliardi di dollari in azioni della Berkshire Hathaway alla Gates Foundation e alle fondazioni dei suoi figli.

6. Bill Gates

Patrimonio: 104,5 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Microsoft e investimenti

Età: 67 anni

Residenza: Medina, Washington

Cittadinanza: Statunitense

Da adolescente, Gates si appassiona alla programmazione informatica. Ha abbandonato Harvard per fondare la società di software Microsoft con il suo amico del liceo Paul Allen nel 1975, creando uno dei primi programmi disponibili per la nascente industria dei personal computer. È stato amministratore delegato dell’azienda per 25 anni ed è rimasto presidente fino al 2014. Alla fine ha lasciato il consiglio di amministrazione nel 2020. Attualmente ha investimenti in decine di società, tra cui Republic Services e Deere & Co. ed è uno dei maggiori proprietari di terreni agricoli negli Stati Uniti.

Forbes ha inserito Gates nella lista dei miliardari per la prima volta nel 1987; è stato la persona più ricca del mondo dal 1995 al 2017 (tranne nel 2008 e dal 2010 al 2013). A causa soprattutto dei 59 miliardi di dollari che ha donato alla Gates Foundation, compresa una donazione di 20 miliardi di dollari nel luglio 2022, nel 2018 è stato superato come persona più ricca del mondo da Jeff Bezos. Lui e Melinda French Gates hanno divorziato nel 2021; lei ha ricevuto almeno 6 miliardi di dollari in azioni come parte dell’accordo di divorzio.

7. Carlos Slim Helu

Patrimonio: 91,7 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Telecomunicazioni e investimenti

Età: 83 anni

Residenza: Città del Messico

Cittadinanza: Messicana

Carlos Slim Helu e la sua famiglia controllano América Móvil, la più grande società di telecomunicazioni mobili dell’America Latina, con attività in almeno 15 Paesi. Nel 1990 Slim e alcuni partner stranieri hanno acquisito Telmex, la compagnia telefonica di proprietà del governo. Telmex è diventata parte di América Móvil.

Slim possiede anche partecipazioni in società messicane di costruzioni, beni di consumo, miniere e immobili. Possedeva il 17% del New York Times, ma ha venduto la quota nel 2021.

Slim ha superato Bill Gates e Warren Buffett diventando la persona più ricca del mondo dal 2010 al 2013. Prima di entrare nel mondo degli affari, Slim ha insegnato algebra all’Unam, un’università di Città del Messico.

8. Larry Page

Patrimonio: 85,8 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Google

Età: 49 anni

Residenza: Palo Alto, California

Cittadinanza: Statunitense

Page e il suo collega Sergey Brin, dottorando in informatica a Stanford, hanno fondato Google nel 1998, creando un motore di ricerca che è decollato e ha fatto soldi vendendo annunci pubblicitari. Nel corso degli anni, Google ha acquisito YouTube, è entrata nel settore delle auto a guida autonoma e ha sperimentato diverse forme di informatica indossabile, tra cui i Google Glass, che non sono riusciti ad avere successo.

Page ha lasciato la carica di ceo di Alphabet, nel dicembre 2019, ma rimane membro del consiglio di amministrazione e azionista di controllo. È un investitore fondatore dell’azienda di esplorazione spaziale Planetary Resources e finanzia anche le startup di auto volanti Kitty Hawk e Opener.

9. Mukesh Ambani

Patrimonio: 83,7 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Petrolchimico e telecomunicazioni

Età: 65 anni

Residenza: Mumbai, India

Cittadinanza: Indiana

Mukesh Ambani è a capo di Reliance Industries, azienda da 104 miliardi di dollari di fatturato, attiva nei settori del petrolchimico, petrolifero e del gas, delle telecomunicazioni e della vendita al dettaglio. Possiede Network18, licenziatario di Forbes Media, e l’hotel Mandarian Oriental di New York. Reliance è stata fondata nel 1966 dal defunto padre Dhirubhai Ambani, un commerciante di filati. Dopo la morte del padre nel 2002, Ambani e il fratello minore Anil hanno diviso l’impero di famiglia.

Ambani è stato la persona più ricca dell’India per 14 anni, finché non è stato superato da Gautam Adani nel febbraio 2022, salvo poi ricuperarlo l’1 febbraio 2023. Si è classificato tra i primi 10 più ricchi del mondo nella classifica globale di Forbes prima tra il 2008 e il 2011 e poi di nuovo a partire dal 2021.

10. Sergey Brin

Patrimonio: 82,2 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Google

Età: 49 anni

Residenza: Los Altos, California

Cittadinanza: Statunitense

Sergey Brin si è dimesso da presidente di Alphabet, società madre di Google, nel dicembre 2019, ma rimane un azionista di controllo e un membro del consiglio di amministrazione. Ha cofondato Google con Larry Page nel 1998, dopo che i due si erano incontrati all’Università di Stanford mentre studiavano per conseguire una laurea in informatica. Brin, arrivato negli Stati Uniti dalla Russia all’età di 6 anni per sfuggire all’antisemitismo contro la sua famiglia, è uno degli immigrati più ricchi d’America.

Chi è la donna più ricca del mondo?

La donna più ricca del mondo è la francese Francoise Bettencourt Meyers. All’1 febbraio 2023, il suo patrimonio è di 81,2 miliardi di dollari. Il suo patrimonio deriva dal possesso di azioni del gigante dei cosmetici L’Oreal, ereditate dalla madre defunta. Suo nonno è stato il fondatore di L’Oreal.

