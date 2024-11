Elon Musk è tornato sopra i 300 miliardi di dollari di patrimonio

Nel novembre del 2021 Elon Musk diventava la prima persona nella storia ad avere un patrimonio superiore ai 300 miliardi di dollari. Tre anni più tardi è tornato sopra quella soglia. Secondo i calcoli in tempo reale di Forbes, la sua fortuna è ora di 304 miliardi di dollari. Una cifra che lo rende ancora l’uomo più ricco del mondo, con 73,3 miliardi di dollari in più rispetto al cofondatore di Oracle Larry Ellison, secondo con 230,7, e quasi 80 in più di Jeff Bezos, terzo con 224,5.

Elon Musk, 300 miliardi tre anni dopo

Già a ottobre 2021 Musk era diventato la persona più ricca di tutti i tempi, almeno per patrimonio nominale. A novembre la sua fortuna aveva raggiunto il livello più alto mai registrato da Forbes, a 320,3 miliardi di dollari. In seguito, però, era diminuita di oltre 100 miliardi in meno di un anno ed era scesa anche al di sotto dei 200 miliardi. A dicembre 2022 Musk, poche settimane dopo l’acquisto di Twitter, ha ceduto il titolo di persona più ricca del mondo a Bernard Arnault. Ancora nella primavera di quest’anno ha perso per breve tempo il secondo posto nella classifica dei miliardari e il titolo di persona più ricca degli Stati Uniti a favore di Jeff Bezos.

A trascinare il patrimonio di Musk negli ultimi mesi è stato soprattutto il titolo di Tesla, che ha quasi raddoppiato il suo valore dall’inizio di giugno. La capitalizzazione di mercato dell’azienda è tornata in questi giorni sopra il miliardo di dollari. Nel frattempo anche la startup spaziale SpaceX ha superato i 200 miliardi di dollari di valutazione.

Musk è ancora lontano qualche miliardo dall’apice del suo patrimonio, ma è di certo all’apice del suo potere: Donald Trump ha vinto le elezioni anche con il suo appoggio economico e non, e ci si aspetta che ricompensi Musk con un ruolo nella sua amministrazione, ufficiale o meno.

I traguardi storici

Nell’aprile del 1999, al culmine della bolla delle dot com, Bill Gates divenne la prima persona nella storia ad avere un patrimonio superiore ai 100 miliardi di dollari. Si dovette attendere più di 20 anni perché qualcuno – Jeff Bezos – superasse i 200, nell’aprile 2020, ma solo un altro anno e mezzo perché Musk infrangesse per la prima volta i 300.

Oggi sono quattro le persone con un patrimonio superiore ai 200 miliardi (oltre a Musk, Ellison e Bezos c’è anche Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, con 203,8 miliardi) e 16 quelle oltre i 100.

