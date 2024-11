Il patrimonio di Elon Musk ai raggi X: quanto vale ciascuno dei suoi asset

La persona più ricca del mondo ora è forse anche la più potente. Ex democratico, nato in Sudafrica e arrivato negli Stati Uniti passando dal Canada quando era uno studente universitario, Elon Musk è diventato un grande sostenitore di Donald Trump durante la campagna per le elezioni del 5 novembre, parlando ai suoi comizi e donando 119 milioni di dollari per agevolare il suo ritorno alla Casa Bianca. Potrebbero essere stati i soldi meglio spesi della sua vita.

Nel suo discorso dopo la vittoria, Trump ha definito Musk un genio, poi lo ha accolto nella sua cerchia a Mar-a-Lago e lo ha addirittura incluso in una foto di famiglia. Una settimana dopo le elezioni, lo ha nominato co-presidente di un nuovo gruppo consultivo, il dipartimento per l’Efficienza governativa (Department of Government Efficiency, Doge), incaricato di ridurre gli sprechi e le regolazioni in eccesso del governo federale.

Ci sono in gioco conflitti di interesse potenzialmente significativi, considerando i legami di Musk con il governo federale. Dal 2008 la sua SpaceX ha sottoscritto contratti per quasi 20 miliardi di dollari con la Nasa e il dipartimento della Difesa. Tesla è stata sottoposta a indagini della National Highway Traffic Safety Administration (l’agenzia del dipartimento dei Trasporti che si occupa della sicurezza stradale, ndt) sulla sicurezza delle sue funzioni di pilota automatico e ‘full self driving’, in seguito a diversi incidenti, inclusi almeno 30 che, dal 2018 in poi, hanno provocato vittime. E X è soggetta alle regolamentazioni della Federal Communications Commission (Fcc).Di recente Trump ha nominato presidente della Fcc un attuale dirigente dell’agenzia che ha espresso pubblicamente il suo sostegno alle aziende di Musk.

Nel frattempo gli investitori sembrano apprezzare questi legami con il governo: il titolo di Tesla è cresciuto nelle settimane seguenti alle elezioni, contribuendo a far aumentare il patrimonio di Musk di 70 miliardi di dollari, fino alla cifra record di 334 miliardi raggiunta venerdì 22 novembre. L’8 novembre Musk ha superato la soglia dei 300 miliardi per la prima volta dall’aprile 2022. Nel novembre 2021 era diventato la prima persona nella storia ad avere una fortuna personale di almeno 300 miliardi.

Di seguito, la composizione del suo patrimonio.

Tesla – 195 miliardi di dollari

Regolata da: dipartimento dei Trasporti, Securities and Exchange Commission (Sec, la Consob americana, ndt), agenzia per la Protezione dell’ambiente

Musk possiede circa il 12% di Tesla, se si escludono le opzioni, ma ha impegnato più della metà delle sue azioni come garanzia per prestiti personali fino a 3,5 miliardi di dollari. All’inizio del 2024 un giudice del Delaware ha annullato l’accordo del 2018 in base al quale Musk avrebbe ricevuto opzioni pari a un ulteriore 9% di Tesla. Forbes ha scontato il valore delle opzioni del 50% in attesa dell’esito dell’appello di Musk. Dal 2020 l’azienda ha generato 8,7 miliardi di dollari di ricavi – il 12% del suo profitto lordo – vendendo crediti per i veicoli elettrici statali e federali ad altre case automobilistiche.

Nel 2018 la Sec ha accusato Musk di frode azionaria per “una serie di tweet falsi e fuorvianti” sulla possibilità di togliere Tesla dalla Borsa. L’agenzia ha raggiunto un accordo con Musk e Tesla che prevedeva il pagamento di una sanzione di 40 milioni, la rimozione dell’imprenditore dalla carica di presidente e l’approvazione dei suoi tweet da parte dei legali dell’azienda prima della pubblicazione. Musk continua a provocare la Sec con battute pesanti, l’ultima delle quali è arrivata in un post su X che recitava: “Sec. La parola di mezzo è sicuramente ‘Elon’s’, ma non riesco mai a ricordare quali siano le altre due”.

SpaceX – 89 miliardi di dollari

Regolata da: Federal Aviation Administration, agenzia per la Protezione dell’ambiente, Federal Communications Commission

Forbes stima che Musk possieda il 42% dell’azienda di razzi riutilizzabili, che vale quasi 210 miliardi di dollari sulla base di un’offerta interna di azioni lanciata quest’anno. Sembra che SpaceX prepari per dicembre un’altra offerta che valuterebbe la società più di 250 miliardi e la quota di Musk oltre 105 miliardi. Il candidato di Trump alla presidenza della Fcc ha criticato la scelta dell’ente di negare a Starlink, l’attività di internet satellitare di SpaceX, quasi 900 milioni di sovvenzioni per la banda larga nelle zone rurali nel 2022, ma ha detto che è improbabile che la decisione venga rivista.

xAI – 27 miliardi di dollari

Regolata da: leggi federali in vigore

Si stima che Musk possieda il 54% della startup di intelligenza artificiale xAI, che ha fondato nel 2023. L’azienda ha rilasciato il suo chatbot Grok, disponibile per gli abbonati premium di X, nel novembre 2023. Risulta avere raccolto 5 miliardi da investitori privati, a una valutazione di 50 miliardi, nel novembre 2024, dopo un altro round da 6 miliardi del maggio 2024 che aveva fissato la valutazione a 24 miliardi. I ricavi di xAI dovrebbero avere raggiunto i 100 milioni di dollari su base annua.

X – 6,7 miliardi di dollari

Regolata da: Federal Communications Commission, Federal Trade Commission

Musk ha dato a Twitter il nuovo nome, X, alla fine di luglio 2023, meno di un anno dopo avere comprato l’azienda per 44 miliardi, inclusi 13 miliardi di debito che sono finiti sul bilancio della società. Ora l’azienda, secondo le stime di Forbes, vale appena 9 miliardi di dollari, al netto del debito. Per la quota di Musk Forbes ha usato la valutazione di Fidelity (calata del 71% tra ottobre 2022 e giugno 2024). Forbes calcola che Musk possieda il 74% della società, sulla base di documenti su altri investitori depositati alla Securities and Exchange Commission. Finora quello in X è stato un investimento in perdita, ma che ha dato a Musk una cosa forse ancora più preziosa del denaro: il controllo di un potente megafono globale su cui ha 206 milioni di follower.

Liquidità e altri investimenti – 6 miliardi di dollari

Musk ha venduto azioni di Tesla per 23 miliardi di dollari nel 2022, probabilmente per finanziare l’acquisizione di Twitter. Da allora non ha più venduto quote della sua casa automobilistica. La stima di Forbes della sua liquidità è al netto dei 3,5 miliardi di dollari stimati di debito, garantito dalle azioni di Tesla.

Boring Company – 5,7 miliardi di dollari

Forbes stima che Musk possieda il 69% della startup di infrastrutture che ha fondato nel 2016 per costruire tunnel sotterranei. Sembra che Musk abbia avuto l’idea mentre era bloccato nel traffico a Los Angeles. A Las Vegas l’azienda ha costruito un anello di 2,7 chilometri per il centro congressi della città. Nel 2021 si è assicurata un contratto per costruire un anello più lungo da 46,6 chilometri, sempre a Las Vegas, con 51 stazioni, per collegare l’aeroporto, la Las Vegas Strip e altro. Nel maggio 2023 il progetto è stato allargato per includere altri 40 km e 18 stazioni, ma per ora è operativo solo il primo anello al centro congressi. L’azienda ha una valutazione di 8,3 miliardi di dollari, basata su scambi sul mercato privato secondario delle sue azioni.

Neuralink – 5 miliardi di dollari

Regolata da: Food and Drug Administration (Fda)

Musk possiede una quota stimata nel 69% della startup Neuralink, che ha una valutazione di 7,2 miliardi di dollari, basata su negoziazioni delle sue quote sul mercato privato secondario. L’azienda, che sviluppa interfacce cervello-computer impiantabili negli esseri umani, dice che ora è concentrata sull’aiutare i tetraplegici a controllare i loro computer e dispositivi mobili con il pensiero. La Fda ha approvato una sperimentazione sull’uomo per il suo primo dispositivo nel 2023. Ad agosto Neuralink ha annunciato che il secondo partecipante alla sperimentazione ha ricevuto l’impianto, che ha aumentato la sua capacità di giocare ai videogame usando un joystick controllato con la bocca.

